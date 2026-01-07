Pediatria: il punto sull'incidenza del virus sinciziale nei bambini. L'ISS rassicura sulla riorganizzazione in atto

Anche per le fasce pediatriche questo si conferma il periodo di maggiore contagio per l'influenza stagionale, mitigato in parte dalla chiusura delle scuole per le festività che ha abbassato la curva, ma ci attende – fa sapere il Primario della Pediatria ISS Nicola Ranieri – “un grosso effetto rimbalzo nei prossimi giorni”. In attesa di avere il quadro dei dati sull'influenza in generale, il punto sul virus respiratorio sinciziale. "Quest'anno - fa sapere - abbiamo, come primo anno, anche fatto tutto un grosso lavoro per la profilassi del virus respiratorio sinciziale. Al momento attuale abbiamo avuto solo due positività e gestite anche queste ambulatorialmente. E l'immunizzazione contro il virus respiratorio sinciziale è stata molto ampia, sia come adesione delle mamme alla vaccinazione in gravidanza, che come somministrazione dell'anticorpo monoclonale ai bambini la cui mamma non era immunizzata. Abbiamo raggiunto percentuali di circa il 75% dei neonati e finora non abbiamo avuto casi particolarmente drammatici e impegnativi, come invece questo virus negli anni precedenti ci aveva abituato".

Pediatria che, come sappiamo, ha avviato la riorganizzazione del servizio in ottica riduzione dei costi ma "non della resa – assicurano dall'Iss, “ripristinando così i bilanci di salute, limitati dalla precedente organizzazione oraria del reparto”. "Il calo di organico ha reso necessario questa riorganizzazione - puntualizza Ranieri - L'urgenza sarà comunque affrontata senza problemi, sia perché noi almeno durante le ore notturne e diurne saremo sempre presenti, la notte si potrà afferire con la guardia medica al pronto soccorso, il pediatra è sempre reperibile per qualunque caso di reale importanza clinica".

"La riorganizzazione della pediatria non è una novità per questo ospedale - aggiunge Alessandro Bertolini, Direttore Attività Sanitarie e Socio Sanitarie ISS - Gran parte delle specialità di questo ospedale hanno la reperibilità notturna. La pediatria è disponibile a qualsiasi bisogno 24 ore su 24, l'unica differenza è che il pediatra la notte non è di guardia presente in ospedale ma è reperibile, questo ci consente di trasferire le risorse dalla notte al giorno e quindi avremo cinque pediatri presenti tutti i giorni dalle 8 alle 20 a seconda della loro turnistica di lavoro e la notte ce ne sarà uno reperibile. Il reperibile serve per dare una risposta alle urgenze, le urgenze ovviamente saranno mediate dal pronto soccorso e dalla guardia medica quindi credo che con questa riorganizzazione offriamo ai cittadini più ore pediatriche nelle ore diurne dalle 8 alle 20 e non tralasciamo la risposta al bisogno notturno. Abbiamo preso questa decisione andando ad analizzare i dati, i dati storici ci dicono che di notte i bimbi che arrivano in pronto soccorso che hanno bisogno di un pediatra sono veramente veramente pochi, mentre nelle ore dalle 8 alle 20 un'apertura con tutte le risorse disponibili darà una grossa mano ai bisogni delle famiglie".



Nel video le interviste a Nicola Ranieri, Primario Pediatria ISS e Alessandro Bertolini, Direttore Attività Sanitarie e Socio Sanitarie ISS.