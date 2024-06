SANITÀ Pediatria: l'Iss ha un percorso di diagnosi precoce dei disturbi legati al neurosviluppo unico nel suo genere Presentata oggi l'attività di prevenzione in ambito pediatrico

Un percorso unico nel suo genere, di assistenza e diagnosi precoce pediatrica. L'Iss ha presentato l'attività messa in campo dal Reparto di Pediatria guidato da Laura Viola per la salute del bambino con la creazione di un ambulatorio infermieristico di pediatria preventiva e sociale, per rilevare eventuali problematiche legate al neurosviluppo.

"Significa contattare tutti i bambini della Repubblica di San Marino di 7 mesi, 18 mesi e sei anni - spiega Lucia Gasperoni, infermiera del laboratorio di pediatria preventiva e sociale - Diventa uno screening di popolazione dove facciamo educazione sanitaria ma diamo anche a valorizzare, a evidenziare, atipie comportamentali. La diagnosi precoce dei disturbi fatta in questo modo è unica nel suo genere e solo San Marino viene fatta". Sono delle visite infermieristiche che durano 60 minuti dove il bambino viene posto in gioco libero e si fanno delle domande al genitore. Il bimbo viene osservato nella sua totalità e in caso di atipie nel comportamento c’è la presa in carico dello specialista. Nel 2023 le visite sono state 619.273 dall'inizio di questo anno. I primi 1000 giorni sono il periodo più importante per il bambino e l'Iss lo mette sotto attenta osservazione. "I primi 1000 giorni sono fondamentali per la crescita e il neurosviluppo del bambino - spiega Elisabetta Muccioli, pediatra - Si pongono le basi per quello che sarà il suo futuro. Le buone pratiche, la relazione col genitore, una genitorialità responsiva sono fondamentali per la buona crescita del bambino che poi sarà il futuro studente, adulto, genitore."

Il reparto di pediatria ha promosso due progetti molto importanti per lo sviluppo cognitivo di musica e lettura: "Noi... in crescendo" con l'ITS di San Marino e "Lettori con la valigia". "La prevenzione migliora la vita dei bambini e degli adolescenti. Abbiamo presentato il centro per la salute pediatrica con l’obiettivo di prenderci cura dei bambini e degli adolescenti a 360° da zero a 14 anni ma anche delle loro famiglie perché il centro si occuperà anche di interventi di prevenzione, cura e di cultura in questo campo" ha commentato il Segretario alla Sanità Mariella Mularoni. "Vogliamo investire negli assi portanti della nostra società - ha concluso il Direttore ISS Francesco Bevere - i bambini e gli anziani".

