Pediatria notturna a San Marino, petizione su Change.org: quasi 600 firme in due giorni.

È stata lanciata sulla piattaforma Change.org una petizione per chiedere il ripristino urgente, a San Marino, dell’ambulatorio di pediatria notturna e del servizio di chiamata per le emergenze pediatriche, oltre alla presenza di un pediatra in ospedale durante le ore notturne e festive. A due giorni dal lancio, le firme raccolte sono 597 (dato aggiornato alle 14 di domenica 25 gennaio).

I promotori parlano di “un vuoto incolmabile nel sistema sanitario di San Marino”, sottolineando come “i bambini non pianificano quando staranno male” e come i genitori debbano poter contare su “una risposta pronta e adeguata da personale competente”. Nella petizione si evidenzia inoltre l’impossibilità di dover affrontare, in piena notte, un tragitto di 30-40 minuti per raggiungere un pronto soccorso pediatrico fuori territorio in caso di emergenza.

Sul tema si è espressa più volte Repubblica Futura. Il partito di opposizione ha criticato la riorganizzazione annunciata dall’Istituto per la Sicurezza Sociale il 30 dicembre scorso, definendola “un piccolo escamotage organizzativo per risparmiare qualche decina di migliaia di euro nella guardia pediatrica notturna”, con lo spostamento della gestione dei piccoli pazienti sulla Guardia Medica Territoriale e, in seconda battuta, sul Pronto Soccorso.

Dal canto suo, l’Iss ha spiegato che la nuova organizzazione, in vigore dal 1° gennaio 2026, prevede il potenziamento della presenza pediatrica diurna dalle 8 alle 20, con un pediatra sempre presente. Nelle ore notturne e nei giorni festivi, l’assistenza sarà garantita dal personale di Pronto Soccorso e della Guardia Medica, con la possibilità di attivare il pediatra reperibile per consulenze specialistiche, ricoveri o presa in carico differita. L’ISS aveva ribadito che la sicurezza clinica e la continuità delle cure restano garantite.

