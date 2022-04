ISS Pediatria: reparto resta aperto in day hospital, dal lunedì al venerdì

Dai cittadini diverse segnalazioni riguardanti il reparto di Pediatria, andato in difficoltà a seguito dello spostamento di 3 infermiere al reparto di isolamento Covid e con un organico medico ridotto. Attualmente però – riferiscono dall'Iss – il reparto degenza pediatrica non è propriamente chiuso ma attivo solo come day hospital, - quindi in orario diurno – dal lunedì al venerdì, escluso pertanto il pernottamento.

In risposta ad un post su Facebook, il primario Laura Viola ha sottolineato che “i bambini hanno bisogno di un reparto pediatrico e dell'assistenza di infermiere esperte in pediatria, come da documenti OMS” e che non permetterà più ricoveri “in un reparto non consono alle necessità”. Bambini che in ogni caso sono sempre stati ricoverati in stanze singole, mai in condivisione con pazienti adulti, - assicurano dall'Istituto - e in caso di necessità nelle stanze di isolamento in medicina. Laura Viola invita infine le famiglie ad avere pazienza, scusandosi per le attese dovute soprattutto alla carenza di una parte del personale: “Facciamo il possibile, - scrive - ma non i miracoli”.

