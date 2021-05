Pedini Amati: "Evento test a metà giugno". Sartini (Usot): "Non siamo contrari ma meglio fuori dai centri storici"

Giugno è alle porte: la Segreteria di Stato per il Turismo conferma tra circa un mese l'evento test di musica/ballo. Va avanti, dunque, il progetto, in collaborazione con il SILB Emilia Romagna, rappresentato da Gianni Indino, riviera adriatica e Regione Marche. “Le condizioni ci sono, - ha ribadito di recente nel nostro programma "Viceversa" il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati - il quadro epidemiologico lo consente: creare un avvenimento di musica o ballo – dice - è assolutamente indispensabile”. Pedini Amati guarda alla ripartenza, a restituire ai giovani contesti di divertimento negati loro dalla pandemia. “Ma non significa un liberi tutti, - tiene a precisare - semmai l'esatto contrario”: stretta sui controlli e tampone negativo per l'accesso come da protocollo stilato da Protezione Civile e ISS.









Bene il divertimento, per USOT tuttavia - osserva il Presidente Luigi Sartini - "sarebbe meglio che eventi di questo tipo fossero realizzati fuori dai centri storici”.

Nel video l'intervento a Viceversa del Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati e l'intervista a Luigi Sartini, Presidente USOT.