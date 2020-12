SETTORE IN ESPANSIONE Pedini Amati in visita alle Poste: “Potenzieremo logistica e e-commerce” Il Dg Rosa Zafferani, dopo 21 anni di servizio, lascia il testimone a Gian Luca Amici: "Settore postale affronta un cambiamento epocale"

Il Segretario Federico Pedini Amati, che fra i suoi incarichi ha le deleghe per alle Poste, ha fatto visita alla direzione, all'amministrazione e agli uffici postali del territorio. Ad accompagnarlo il Dg uscente, Rosa Zafferani, e il nuovo direttore Gian Luca Amici. Pedini Amati ha rivolto a Rosa Zafferani i sentimenti di gratitudine da parte del governo per la professionalità dimostrata nei suoi 21 anni di servizio. Massima fiducia poi per Amici, “persona di alto profilo”. “Abbiamo progetti in pancia” per il servizio Poste, ha poi anticipato il Segretario sottolineando che, durante l'emergenza sanitaria, il volume del servizio sia notevolmente aumentato, passando “da 50 a 300/350 pacchi spediti al giorno”.

“Potenzieremo pertanto i settori della logistica e dell’e-commerce, oltre al settore commerciale”, afferma Pedini Amati. “Credo che un nuovo dirigente possa portare elementi, un’impronta e un impulso nuovi”, ha commentato Rosa Zafferani nel passare il testimone ad Amici, “persona volenterosa e responsabile”. Il nuovo direttore, che viene dal settore finanziario, chiede il supporto di tutti per “affrontare il cambiamento epocale che sta vivendo il settore postale” e, conclude, “sarà importante fare squadra”.

