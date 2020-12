TURISMO Pedini Amati incontra l'OMT Europa: sul tavolo nuove possibili collaborazioni

Si parte dall'analisi dell'attuale, per un settore che forse più di tutti ha subito l'impatto della pandemia. Covid, che non ha però fermato la voglia di progettare e il lavoro congiunto, in particolare, fra San Marino e Italia. Insieme a Federico Pedini Amati e il suo staff, in conference call, era la Direttrice Regionale per l'Europa del WTO Alessandra Priante. Ricordata l'adesione della Repubblica all'Iniziativa Adriatico-Ionica; l'evoluzione di progetti quali il Tavolo Territoriale sul Turismo; e, su tutto, la firma della dichiarazione congiunta tra Mibact e Segreteria per la riattivazione della Commissione mista sul Turismo.

Nel definire San Marino come “uno dei Paesi più attivi” in seno all'Organizzazione, Alessandra Priante lancia nuove opportunità di collaborazione, a partire già da maggio 2021 quando, in occasione della prossima Presidenza italiana del G20, vedrà riunirsi tutti i ministri del Turismo a Roma. Proposta l'adesione di San Marino ad un progetto congiunto con la FAO e dedicato allo sviluppo del turismo rurale; si guarda alla possibilità di formazione per i tecnici e gli operatori della Repubblica. Ancora, sul tavolo, la eventuale candidatura del Titano per un posto nel Comitato Esecutivo dell'organismo per il quadriennio 2022-2025.

