Pedini Amati: “Pippo Baudo, un’icona senza tempo”, il ricordo ai microfoni del Tg2

"Tutta la comunità sammarinese si stringe al dolore di Dina e Tiziana e dell'Italia intera"

19 ago 2025

Pochi minuti dopo la chiusura della camera ardente al Teatro delle Vittorie di Roma e la partenza della salma per Militello in Val di Catania, dove domani verranno celebrati i funerali, sono ancora tante le parole e i ricordi di colleghi, amici e rappresentanti istituzionali per Pippo Baudo. Tra questi, il Segretario di Stato per il Turismo e l'Informazione della Repubblica di San Marino, Federico Pedini Amati, che proprio questa mattina si è recato a Roma per dare l'ultimo saluto al noto conduttore. 

Intervenuto ai microfoni del Tg2, Pedini ha riferito come "tutta la comunità sammarinese si stringe al dolore di Dina e Tiziana (la compagna e la figlia n.d.r.) su tutti e dell'Italia intera, perché nessuno come Pippo Baudo ha rappresentato l'Italia televisiva". 





   

