Pedini Amati sul turismo d'Agosto: "Camere d'albergo piene al 90%, verso il tutto esaurito" Eventi per tutto il mese a partire dal 10 con Al Bano. Eurovision Song Contest: rinnovo del contratto con Rtv e Media Evolution per la terza edizione di "Una voce per San Marino".

90% delle camere d'albergo occupate a San Marino con tendenza al tutto esaurito in questo primo scorcio d'agosto, A rivelarlo il Segretario di Stato al Turismo Federico Pedini Amati: “Siamo molto contenti. Basta guardare anche ora. Nel centro storico – dichiara – c'è grande affluenza. E i turisti vengono anche nelle giornate di sole. Non più, come si diceva in passato, solo con la pioggia. Sono mesi che il turismo tiene e lo vediamo dai passaggi in funivia, dai parcheggi e dalle prenotazioni alberghiere”. Pedini Amati invita i turisti a frequentare anche la Riviera che ha registrato una flessione, per il timore, infondato, dei danni provocati dall'alluvione: “Io stesso - afferma - mi sono recato in più zone in Emilia Romagna e le strutture turistiche sono perfettamente in ordine”.

Il Segretario di Stato al Turismo ha elencato una lunga serie di eventi che scadenzeranno tutto l'agosto sammarinese, a partire dal concerto di Al Bano, il 10, a cui seguiranno quelli di Zarrillo, Povia e Fiordaliso. Ufficializzato intanto il rinnovo del contratto con San Marino Rtv e Media Evolution per la terza edizione di “Una voce per San Marino” che darà l'accesso all'Eurovision Song Contest. Tra le novità, wild card ai big per l'accesso diretto in finale. Assegnata a “Next Time” l'organizzazione del “Natale delle Meraviglie” ed il Segretario di Stato ha confermato che sono in corso incontri con imprenditori per la gestione del Nido del Falco, così come i contatti con Alpitour per l'area ex tiro a volo di Murata.

