L'IMPRESA Pellegrinaggio a cavallo da San Marino ad Assisi: “Un viaggio che non dimenticheremo” Emozioni, imprevisti e grande affiatamento per i cinque cavalieri sammarinesi arrivati sul sagrato della Basilica Inferiore. Il racconto del viaggio e quell'episodio che ha fatto esclamare: “San Francesco ci ha protetti”

Sette tappe, centinaia di chilometri nell'Appennino e il ritmo lento degli zoccoli a scandire un cammino di fede e natura. Si è concluso sul sagrato della Basilica Inferiore di Assisi il Pellegrinaggio Equestre "Sulle Orme di San Francesco", l'iniziativa sostenuta dalla Segreteria di Stato per il Turismo e dalla Federazione Ippica Sammarinese nell'ambito dell'800° anniversario della morte del Santo. Un'avventura che ha visto cinque cavalieri del Titano unire idealmente San Marino ad Assisi.

"Trarre un bilancio di questa settimana è abbastanza semplice ma allo stesso tempo un po' complicato - dice Pierpaolo Donati - perché sono successe tante cose, tante emozioni che ci hanno coinvolto. È stata una settimana bellissima, un viaggio veramente intenso che ci ha lasciato sicuramente un ricordo grandioso di quello che è stata questa avventura lungo il percorso di San Francesco."

Un viaggio intenso e non privo di difficoltà, in cui lo spirito di squadra e l'affiatamento del gruppo si sono rivelati la vera chiave per giungere alla meta. "Da questo viaggio - aggiunge Claudia Bollini - mi porto a casa la consapevolezza che se le cose si riescono a fare tutti insieme, tutti uniti, si arriva alla meta finale. Qualche inciampo e qualche imprevisto c'è stato, ma l'averli superati è stato grazie all'unione di noi cinque amici."

I veri compagni di strada sono stati proprio i cavalli, preparati ad affrontare i sentieri per lunghe ore e in grado di reagire con prontezza anche davanti a piccoli cambi di rotta forzati. "I nostri cavalli e noi - spiega Floriano Andreini - eravamo molto preparati per questa uscita lungo il sentiero francescano. Qualche sorpresina c'è stata, abbiamo dovuto cambiare percorso per una piccola frana, ma nell'insieme è stata un'esperienza fantastica. I nostri amici cavalli sono stati veramente meravigliosi."

E proprio la sensibilità degli animali ha regalato un momento toccante, interpretato dai pellegrini come un vero e proprio segno di protezione lungo la via. "Un episodio che mi è rimasto particolarmente impresso - racconta Paolo Berardi - è stata la reazione della cavalla di Floriano alla caduta di un ramo, che ci ha avvisato in anticipo: abbiamo tutti pensato che ci fosse la mano di San Francesco a proteggerci durante il viaggio."

Ad accogliere la delegazione sammarinese ad Assisi, una cerimonia con le autorità civili e religiose, nel segno del Protocollo d'intesa sul turismo della spiritualità.

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