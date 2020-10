Pelliccioni in serie negativa da 32 tamponi

Il responsabile dell'Ufficio stampa della Federazione sammarinese gioco calcio detiene un poco invidiabile primato, sul Monte, quello dei tamponi cui si è sottoposto per esigenze lavorative. Infatti, Luca Pelliccioni, seguendo per lavoro le squadre nazionali e la Serie A femminile, impegnate all'estero, si sottopone a ogni trasferta, ai controlli previsti da Fsgc, Figc e Uefa. Arrivando a quota 32, tutti negativi, per la cronaca. "Esame non proprio piacevole", ammette il giornalista, ma necessario per poter svolgere il proprio lavoro. In termini calcistici, è in serie negativa da 32 tamponi e l'intenzione è di proseguire sulla stessa strada.