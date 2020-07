Pensionamento del brigadiere Raffaele Fedele della Brigata di Città, messaggi di auguri dal Capitano di Castello e dallo SMIAFestival

Pensionamento del brigadiere Raffaele Fedele della Brigata di Città, messaggi di auguri dal Capitano di Castello e dallo SMIAFestival.

Per il pensionamento del brigadiere Raffaele Fedele della Brigata di Città messaggi di ringraziamento e auguri.

“Il Capitano di Castello della Città di San Marino, Tomaso Rossini e tutti i consiglieri di Giunta esprimono un vivo ringraziamento al brigadiere Fedele Raffaele - ha scritto, in una nota Tomaso Rossini Capitano di Castello -. Ha profuso equilibrio, senso del dovere, lealtà, rigore morale, spirito di dedizione e preparazione professionale nel corpo della Gendarmeria ed è stato parte integrante nel cammino della vita istituzionale del Paese. Auguriamo ogni bene e confermiamo la nostra sincera stima".



Anche lo SMIAFestival fa i suoi auguri: "L'organizzazione dello SMIAFestival ringrazia sentitamente il servizio del brigadiere Raffaele Fedele per essersi sempre reso disponibile ad aiutarci a svolgere 12 anni di festival in sicurezza e partecipazione - si legge in un comunicato -. Il suo servizio ha reso possibile un dialogo autentico e reciproco fra giovani ed istituzioni".













