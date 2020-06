SAN MARINO Pensioni: da luglio stop ai cedolini mensili inviati a casa, consultabili on line

Dal prossimo mese di luglio, Banca Centrale sospenderà l’invio dei cedolini mensili delle pensioni e sarà attivato, già dal mese di giugno, il nuovo servizio online di informazione. L’eliminazione del materiale cartaceo, implementato nel periodo di emergenza da COVID-19, presenta diversi vantaggi: minor impatto ambientale, maggiore trasparenza, maggiore privacy e minori costi. Per tutti i pensionati è stata creata una sezione ad hoc sul portale PA (https://www.pa.sm/), che permette al pensionato o al delegato di consultare immediatamente il cedolino. Ma chi volesse ricevere il cartaceo, potrà farlo facendo richiesta all’Ufficio Prestazioni Economiche- Sezione Pensioni delll'Iss. Dovrà pagare le spese vive di spedizione pari a euro 0,70 per i recapiti nella Repubblica di San Marino ed euro 1,10 per i recapiti in Italia.

Per ogni richiesta di chiarimento ci si potrà rivolgere dal lunedì al venerdì al numero 0549 994745 dalle ore 9,00 alle ore 12,00.



