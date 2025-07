Pensioni e denatalità al centro della giornata di approfondimento organizzata dalla CSdL

Tenuta del sistema pensionistico nel futuro e allarme denatalità al centro della giornata di approfondimento organizzata dalla CSDL. Un confronto aperto al pubblico nella sala Montelupo di Domagnano.

Due temi a forte impatto sociale affrontati con il Segretario per la Giustizia Stefano Canti ed esponenti delle forze politiche e delle associazione di categoria.

Un sistema tracciato come "in equilibrio" quello pensionistico ma la cui stabilità nei prossimi anni dipenderà sia dall'apporto dello Stato sia dall'affrontare adeguatamente la transizione demografica in atto.

Secondo i dati presentati dalla Confederazione, per i lavoratori dipendenti si registra un aumento dei contributi ISS e Fondiss pari al 3% negli ultimi tre anni. Dal 2006 i contributi sono aumentati del 6,5%. A regime nel 2029 saliranno di ulteriori 2,5 punti percentuale. Intanto il contributo dello Stato è passato da 56 milioni nel 2021 a 38 milioni nel 2024.

"Dobbiamo decidere Fondiss che cosa deve diventare - commenta Enzo Merlini, Segretario CSdl- Se Fondiss deve essere effettivamente una pensione complementare che dia un risultato economico tangibile. Così come congegnato oggi non ha motivo di esistere quindi ci va rimessa mano".

"Il sistema attuale è un sistema che funziona - continua Stefano Canti, Segretario per la Giustizia -. E' un sistema che garantisce le pensioni a tutti i nostri pensionati quindi credo che l'unico aspetto su cui occorre mettere mano è quello della remunerabilità dei fondi pensionistici".

Per la CSDL la situazione economica ed occupazionale delle famiglie è tra le cause dell'accelerazione dell'inverno demografico.

"Il crollo dei redditi che c'è stato negli ultimi tre o quattro anni non può essere casuale rispetto al crollo delle nascite - continua Merlini - quindi bisogna pensare ai redditi e i servizi.

Chiaramente i servizi a favore delle famiglie con figli devono essere ampliati ed essere sostenibili dal punto di vista dei costi".

"Sicuramente le modifiche che occorre fare sono implementare quelli che sono gli incentivi al sostegno delle famiglie e dall'altra parte ragionare sulla genitorialità" conclude Canti.