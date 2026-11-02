SAN MARINO Pensioni, i sindacati al Governo: "I nostri pensionati sono rimasti al palo" CSdL, CDLS e USL chiedono un incontro all'esecutivo: perdita del potere d'acquisto stimata al 16% e crescenti difficoltà per gli anziani sammarinesi.

Pensioni, i sindacati al Governo: "I nostri pensionati sono rimasti al palo".

Le Federazioni pensionati di CSdL, CDLS e USL chiedono un incontro al Governo per affrontare una "problematica di stringente e drammatica attualità" legata alle pensioni.

Dal 2022, denunciano, la rivalutazione degli assegni resta sotto l'inflazione: il 2,20% per le pensioni minime, con percentuali decrescenti per quelle più alte. La perdita del potere d'acquisto è stimata "nell'ordine del 16%".

"Il costo della vita si ripercuote pesantemente sugli anziani sammarinesi", scrivono le Federazioni in un comunicato. Ai rincari dei beni essenziali si aggiungono le maggiori spese per curarsi, dopo la riclassificazione di alcuni presidi terapeutici e farmaceutici come integratori, con il "timore di non arrivare a fine mese".

I sindacati segnalano situazioni di "diffusa vulnerabilità" e ricordano che i pensionati non hanno beneficiato dei rinnovi contrattuali, che hanno portato aumenti medi del 3% ai lavoratori.

"I nostri pensionati sono rimasti al palo senza strumenti di tutela e di flessibilità reddituale", sottolineano, chiedendo misure per salvaguardare il potere d'acquisto.

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