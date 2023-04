Per i 30 anni della ludoteca i bambini tornano a giocare in piazza Fine settimana di "giochi in festa" a Borgo Maggiore

Il gioco potenzia le abilità e l'intelligenza, vive di leggerezza, è libertà ma insegna a rispettare le regole. Per i trent'anni della ludoteca Pologioco un fine settimana di Festa a Borgo Maggiore, dove i bimbi- mentre saltano tra laboratori, lego, suggestiva escape room nella quale risolvere enigmi e giochi di abilità all'aperto, regalano un colpo cui non siamo più abituati. Un' occasione di scoprire e provare le potenzialità offerte dai giochi da tavolo, per lasciare un messaggio di auguri mentre i genitori nonni e genitori ritrovano la loro, di infanzia, nella mostra del giocattolo del '900. Perché giocare, per citare Umberto Eco, è “uno dei bisogni fondamentali dell’essere umano”. E la ludoteca sta al passo con i tempi, senza perdere il valore sociale che l'accompagna da trent'anni.

Nel video Barbara Bollini, Capitano di Castello di Borgo ed Erika Ghiotti educatrice Ludoteca Pologioco

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: