Per i cani da soccorso gli esami non finiscono mai Esame IRO organizzato da Ass. Pompieri senza Frontiere di San Marino

Gli esami non finiscono mai, anche per i cani da soccorso. E così, per la prima volta a San Marino, stage in superficie ed esame IRO finale per otto esemplari, soprattutto Labrador e Golden Retriever. L'esame IRO è una tappa di un percorso più ampio, in un circuito riconosciuto a livello internazionale che ha portato a un evento organizzato da un associazione di San Marino un giudice noto come Roman Starman, Campione Mondiale IRO (International Search and Rescue Dog Organisation); Ginger, Fulmine, Kira e company hanno già brevetti operativi, ma mirano ad ottenere una certificazione internazionale. Nello spazio della Bad Company Softair Arena ce l'hanno messa tutta e ce l'hanno fatta. Tutti promossi, con grande soddisfazione dell'Associazione Pompieri Senza Frontiere, associazione sammarinese che ha organizzato la due giorni di stage ed esami.

