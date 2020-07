Per il turismo 2020 San Marino punta sulle attività all'aria aperta

Le interviste a Nicoletta Corbelli e a Federico Pedini Amati

La Segreteria di Stato al Turismo ha presentato a Roma la nuova campagna di promozione turistica che punta sulle attività outdoor, all'aria aperta, particolarmente adatte all'epoca post Covid-19. “Lontana dai luoghi comuni, vicina a te” è lo slogan della campagna di comunicazione 2020 scelto dalla Segreteria di Stato al Turismo, che ha deciso di presentarla da Roma. Vacanza attiva, all'aria aperta, sembra la strada ideale per il turismo post Covid, e San Marino offre le sue esperienze migliori in questo campo, potendo contare su un territorio particolarmente adatto al trekking, alla speleologia, al volo libero e a tutto quanto concerne gli spazi aperti e la natura, ricordata anche nei colori blu e verde del nuovo logo. La Segreteria di Stato ha voluto presentare l'offerta completa che durerà tutto l'anno, dai grandi concerti jazz, il primo con Raphael Gualazzi, al Folk Festival, San Marino Comics per concludere poi col Natale delle Meraviglie, in dicembre. Tutte le informazioni sono su www.visitsanmarino.com.

Nel video le interviste a Nicoletta Corbelli, direttrice Ufficio del Turismo, e a Federico Pedini Amati, segretario di Stato al Turismo