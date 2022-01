SCUOLA Per iscriversi alle superiori italiane serve lo Spid, ecco i consigli della Direzione Tramite una circolare, il dirigente delle scuole medie di San Marino, spiega la situazione e fornisce indicazioni su come poter iscrivere i ragazzi

“Genitori, anticipate i tempi”. È il primo consiglio che il dirigente scolastico delle scuole medie di San Marino, Remo Massari, fornisce ai genitori dei ragazzi che vogliono iscriversi in una scuola superiore italiana. Da quest'anno, infatti, il portale per le pre-iscrizioni “richiede l'accesso tramite Spid (sistema pubblico di identità digitale) e Cie (carta di identità elettronica) oppure Eidas (electronic identification authentication and signature) di alcuni Paesi”, si legge in una circolare. Se almeno uno dei genitori possiede un documento di identificazione italiano, la procedura per lo Spid è piuttosto agevole. Mentre se entrambi i genitori non lo possiedono, l'unica possibilità certa per ottenere lo Spid, per cui è necessario il passaporto sammarinese, è tramite Infocert, “scegliendo l'opzione Infocert Id personale/Online, con video riconoscimento”. Procedimento che però non ha tempistiche certe, motivo per cui è bene anticipare quanto possibile la pre-iscrizione, rispetto al termine del 28 gennaio, per avere poi un margine di tempo in caso sopraggiungano problemi. In alternativa è possibile “rivolgersi direttamente alla scuola prescelta”, specificando l'impossibilità di iscriversi sul portale. Intanto l'Ufficio scolastico regionale di Rimini ha fornito rassicurazioni alla Direzione delle scuole medie sul fatto che gli istituti “riceveranno una circolare esplicativa su come accogliere le iscrizioni degli studenti sammarinesi”.

