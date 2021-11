EDUCAZIONE E CULTURA Per la prima volta a San Marino #Ioleggoperché: l'iniziativa per arricchire le biblioteche scolastiche

Da domani le biblioteche della Scuola media di San Marino diventeranno più ricche, grazie al progetto #Ioleggoperché. Per la prima volta sul Titano arriva l'iniziativa promossa dall'Associazione Italiana Editori, che, attraverso l'arricchimento delle biblioteche scolastiche, mira a formare nuovi lettori. Da domani e fino a domenica 28 novembre, chiunque può donare un libro per gli alunni, acquistandolo nelle librerie aderenti. Al termine della raccolta, gli Editori contribuiranno con un numero di libri pari alla donazione nazionale italiana complessiva, in cui da quest'anno rientra anche San Marino, regalandoli alle scuole aderenti e suddividendoli secondo un numero equo.

Nella pratica, ecco come bisogna fare per aderire all'iniziativa: "Se un genitore, un parente o un amico vuole donare un libro - spiega il preside della Scuola media, Remo Massari -, deve rivolgersi a una delle cinque librerie convenzionate e specificare che il libro da acquistare è destinato all'iniziativa. Purtroppo queste sono tutte a Rimini, perché nessuna libreria di San Marino ha potuto aderire a questa iniziativa".

Le librerie aderenti sono la Feltrinelli di Largo Giulio Cesare, Viale dei Ciliegi 17, Mondadori Bookstore nelle sedi di piazza Tre Martiri, nel centro commerciale Le Befane e viale Vespucci. I libri possono essere acquistati direttamente in loco, prenotati telefonicamente, o, dove possibile, acquistati online. Un gesto importante per contribuire alla cultura delle nuove generazioni.

