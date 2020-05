MESSA IN TV "Per noi monache è stata una sorpresa..."

"Per noi monache è stata una sorpresa...".

'La sorpresa delle Monache Adoratrici Eucaristiche'. Potremmo chiamare così una delle tante storie che accompagnano questo momento storico e che ha visto protagonista anche la San Marino Rtv . Loro, per carisma nascoste, contemplative, da un mese il Signore ha disposto che venissero alla luce. Così hanno scritto alla nostra emittente. "Sarà per la vicinanza tecnica con la direzione della Tv, sarà perché stimiamo il nostro Vescovo Andrea", sarà perché fisicamente situate nel cuore del Paese, "sta di fatto che da ormai più di un mese lo sguardo di molti si è concentrato proprio qui, nel nostro convento". "Così attraverso l'incontro e l'amicizia con voi, proseguono, il "Signore ha potuto scrivere nelle righe storte della Pandemia, la Sua Presenza diritta e In Diretta (!)", riaccendendo "come fiaccole le tante piccole chiese domestiche". Per questo ringraziano la disponibilità del Vescovo, chi lo ha accompagnato, la professionalità dello staff Tv di San Marino.

"La vostra presenza, la vostra ospitalità, la vostra attenzione ci hanno aiutato molto in un momento difficile per tutti - gli ha risposto il Dg Rtv - in cui anche al servizio pubblico radiotelevisivo sammarinese è stato richiesto un impegno straordinario". Una missiva, per Carlo Romeo, che è segnale veramente prezioso.

"Ci avete sopportato sempre sorridendo, riconosce per sé e il suo assistente Danilo Berardi, il che non è poco, "pur avendo complicato un po' la vostra quotidianità". "Ci siamo sentiti veramente accolti dal vostro supporto e dalla vostra attenzione. Grazie a Voi tutte per la vostra presenza e il vostro esempio in un mondo in cui il rumore a volte, anzi molto spesso, copre la luce".









