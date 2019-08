Per quattro eventi estivi dell'estate sammarinese, 159.200 euro di contributi pubblici

I quattro eventi clou in territorio, dell'estate turistica sammarinese, hanno comportato erogazioni e contributi pubblici per complessivi 159.200 euro. 9.500 per lo Smiaf, 24.700 per “San Marino, che Storia” e il resto per due eventi che devono ancora andare in scena: 25mila euro per la sesta edizione di San Marino Comics – il festival del fumetto e della cultura Pop, dal 23 al 25 agosto - e 100mila euro per “Play DeeJay” la tre giorni dal 30 agosto al 1° settembre, all'insegna della musica di Radio DeeJay, con gli artisti del momento, e lo sport.

“Solo “Timeline” - commenta il Segretario al Turismo Augusto Michelotti –nel 2018 ci era costata 180mila euro. Quest'anno abbiamo proposto, in sostituzione, “San Marino, che storia”, che ci è costato molto meno”. Tuttavia un evento, comparabile a “Timeline”, fa sapere Michelotti, tornerà nell'estate 2020. Sarà a cadenza biennale e tra non molto è prevista l'emissione del bando per l'organizzazione.