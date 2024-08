Perché il 26 agosto è la Giornata mondiale del cane Una data significativa per la fondatrice del National Dog Day, Colleen Paige, che sul sito dell'associazione invita a considerare l'adozione come prima scelta

La Giornata nazionale del cane si celebra ogni anno il 26 agosto ed è stata fondata nel 2004 da Colleen Paige, attivista per i diritti degli animali. Una data significativa per lei, perché è il giorno in cui la sua famiglia adottò il suo primo cane, "Sheltie", da un rifugio, quando Colleen aveva appena 10 anni. L'appuntamento viene celebrato per sensibilizzare la società nei confronti degli animali domestici e incoraggiarne l'adozione.

Un amore per gli amici a quattro zampe che trova grossa eco in Italia con circa 14 milioni di cani domestici. Secondo diverse ricerche, chi ha un cane gode di un umore più allegro, di maggiore autostima e rischia in misura minore di soffrire di depressione. Tra le razze più apprezzate in Italia ci sono i meticci. Il Barboncino toy occupa la seconda posizione, mentre al terzo posto di posizione il Labrador Retriever.

Sul sito del National Dog Day, la fondatrice ricorda, tra le altre cose, quanto i cani, ogni giorno, lavorino per aiutare le persone e salvare vite umane. “I cani mettono a rischio la loro vita ogni giorno... per la protezione personale, per le forze dell'ordine, per i disabili, per la nostra libertà e sicurezza rilevando bombe ed estraendo vittime di tragedie dalle macerie; ora rilevano tumori e convulsioni... cose che nemmeno gli esseri umani possono fare”.

L'associazione invita gli amici dei cani a non comprare gli animali in negozi o allevamenti, mentre incoraggia coloro che cercano nuovi compagni canini a considerare l'adozione come prima scelta.

"Milioni di cani vengono uccisi ogni anno perché sono semplicemente indesiderati - afferma Colleen Paige, fondatrice del National Dog Day -. Sono indesiderati perché nessuno ha capito come prendersi cura adeguatamente delle sue esigenze. Sono indesiderati perché sono stati acquistati come regalo di Natale per un bambino che non ha mantenuto le promesse di prendersi cura del cane; indesiderato perché perde troppo pelo; indesiderato perché abbaia troppo; semplicemente perché qualcuno ha cambiato idea. Tutto ciò che un cane vuole fare è amarti ed essere amato da te. I cani sono esseri straordinari, coraggiosi, sensibili e senzienti che meritano compassione e rispetto”.

