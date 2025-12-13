CENTRO STUDI PSD "Perché l'Ucraina combatte" Presentato a Palazzo Graziani il libro di Michele Chiaruzzi e Sofia Ventura

"Perché l'Ucraina combatte".

Presentato a Palazzo Graziani, a San Marino Città, il libro intitolato “Perché l'Ucraina combatte” scritto a quattro mani da Michele Chiaruzzi, Direttore del Centro di ricerca per le Relazioni Internazionali dell'Università di San Marino e recentemente nominato Ambasciatore di San Marino in Ucraina, e Sofia Ventura, docente di Comunicazione Politica all'Università di Bologna. Ad aprire l’incontro Francesco Morganti Direttore del Centro Studi del Partito dei Socialisti e dei Democratici, che ha promosso l'evento. Il saggio, pubblicato da Linkiesta Books, ha già ottenuto positive recensioni, sia sulla stampa specialistica sia sulla stampa generalista, tra cui “La Repubblica”, nella rubrica domenicale “Il leviatano”, firmata dal giornalista Stefano Folli.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: