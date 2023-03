“Percorso della Reggenza”: verso il completamento progetto che unisce tradizione e innovazione Visita in anteprima per Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta ai luoghi cui sammarinesi e turisti potranno presto accedere per vivere il fascino della Cerimonia di investitura

Un percorso al contempo storico ed interattivo per tracciare i luoghi-simbolo della Cerimonia di Investitura dei Capitani Reggenti con la molteplice finalità di valorizzare l'Istituto reggenziale e insieme il patrimonio architettonico, culturale, artistico dei siti – Palazzo Valloni, Palazzo Pubblico e Basilica del Santo - e tutti i soggetti parti integranti delle celebrazioni.

Il progetto, in fase di completamento, ha come capofila la Segreteria di Stato all'Industria e Artigianato ma conta sul sostegno anche di altre quattro Segretarie: Esteri, Cultura, Territorio e Turismo.

Le varie tappe sono state percorse in anteprima dalle Loro Eccellenze Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta, accompagnati dal Segretario Fabio Righi e dai partner locali - AC&D Solutions e Miketing - che stanno fattivamente lavorando sulla parte tecnica, virtuale ed audio video per rendere l’esperienza ancor più immersiva.

Basterà infatti puntare un tablet – che verrà messo a disposizione di turisti e visitatori in generale accompagnati dalle guide turistiche di San Marino – su punti precisi del percorso come ad esempio l'ingresso del Valloni o il portale di Palazzo - per vedersi aprire un video che mostra immagini della cerimonia ed una voce narrante che aiuta a calarsi nell'atmosfera del momento più alto della vita istituzionale sammarinese. Cerimonia e non solo: si potrà ripercorrere la storia delle istituzioni, degli immobili, dei corpi militari e più in generale della storia e della cultura del nostro Paese. Contenuti storici affidati al Professor Verter Casali.

A conclusione del percorso in via di realizzazione, una novità. “Come ogni percorso museale che si rispetti, - spiega Righi - la visita si concluderà in un apposito spazio, un negozio, in cui sarà possibile acquistare pezzi a tiratura limitata di artigianato locale in ceramica appositamente realizzati di semestre in semestre dai mastri ceramisti ancora in attività in omaggio al mandato Reggenziale conclusosi. Il Percorso della Reggenza - conclude - è un progetto che permette di pensare a una San Marino in cui l’applicazione delle nuove tecnologie offre opportunità per conoscere meglio le nostre istituzioni, che unisce tradizione e innovazione e riqualifica il settore dell’artigianato che può dare ancora molto al nostro Paese”.

L'intervista a Fabio Righi, Segretario di Stato all'Industria

