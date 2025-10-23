TERRITORIO Permute e vendita terreni pubblici: si riunisce la Commissione, sul tavolo 50 pratiche La Commissione tecnica è al lavoro sulla base del nuovo regolamento promosso dalla Segreteria al Territorio

Sono circa 50 le domande presentate per la permuta e la vendita di terreni pubblici non strategici sotto i 150 metri quadri. Nella sede della Segreteria al Territorio la riunione della Commissione tecnica chiamata ad esaminare le pratiche, presentabili entro il 15 aprile e il 15 ottobre. Obiettivo: attuare procedure semplici, con tempi certi e criteri uguali per tutti, come dichiarato in occasione del nuovo regolamento promosso dalla Segreteria stessa.

"La Commissione - spiega Matteo Ciacci, segretario al Territorio - analizza tecnicamente la fattibilità delle proposte. Poi ci sarà il vaglio del Congresso di Stato e del Consiglio Grande Generale. Sono necessari 39 voti, quindi una maggioranza altamente qualificata. Si tratta di un iter che ci consente di raggiungere l'obiettivo della trasparenza, della snellezza in termini procedurali. Un iter più standardizzato che consente di definire regole certe e uguali per tutti, evitando un'eccessiva discrezionalità politica".



Nel servizio l'intervista a Matteo Ciacci (segretario di Stato al Territorio)

