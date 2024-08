SEGRETERIA DI STATO AFFARI INTERNI Persone scomparse: il Segretario Andrea Belluzzi incontra l'Associazione Penelope Occasione per lavorare su un punto di ascolto dell'associazione in Repubblica e sensibilizzare sull'importanza del confronto

Sensibilizzazione e confronto: alla Parva Domus incontro tra il Segretario di Stato per gli Affari Interni Andrea Belluzzi e l'Associazione Penelope nata nel 2002 da un'idea di Gildo Claps, fratello di Elisa Claps, scomparsa a Potenza nel '93. L'associazione fa da tramite tra il “popolo degli scomparsi”, le istituzioni e i media per sensibilizzare sulla tematica.

"Il nostro fumetto serve per sensibilizzare sulla tematica delle persone scomparse- afferma Emanuela Zuccagnoli, Segretaria Nazionale Penelope Italia - attraverso proprio la vicinanza per i bambini, facendogli scoprire cosa c'è da fare in caso di una scomparsa, di una persona. È un fumetto molto semplice, realizzato da Emanuela Pedri, ed è proprio una storia a lieto fine dove però abbiamo messo in campo tutte quelle che sono le attività istituzionali".

"La condivisione è proprio quello che unisce - aggiunge Emanuela Pedri, Illustratrice fumetto - quindi non aver paura di parlare del proprio dolore. Di conseguenza è importantissimo che subito ci sia una mano tesa, invece c'è spesso diffidenza ad accogliere la mano tesa perché non siamo educati a questo".



Accogliere l'associazione Penelope in occasione di un evento come il Comics pieno di giovani e vitalità, afferma Andrea Belluzzi, è un valore aggiunto per affrontare temi sociali molto importanti: "Parlare ai giovani di questi temi, di questi problemi, di questi rischi e con loro condividere anche i percorsi per contrastare insieme che accadano questi fenomeni o imparare anche a elaborare queste situazioni credo sia un passaggio importante".

Nel servizio le interviste a Emanuela Zuccagnoli (Segretario Nazionale Penelope Italia), Emanuela Pedri (Illustratrice fumetto) e Andrea Belluzzi (Segretario di Stato Affari Interni)

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: