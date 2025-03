INFORMAZIONE Perugia capitale globale dell'informazione: dal 9 al 13 aprile XIX edizione del Festival Internazionale del Giornalismo

Dal 9 al 13 aprile torna la XIX edizione Festival Internazionale del Giornalismo che trasformerà Perugia nella capitale globale dell’informazione 500 speaker da tutto il mondo, 200 eventi in programma: dibattiti, interviste, presentazioni di libri, mostre e workshop che riuniscono il mondo del giornalismo, dei media, della comunicazione e della cultura.

In un contesto segnato da guerre, autocrazie, plutocrazie che hanno ridisegnato un nuovo ‘disordine mondiale’ e giocato su un caos informativo senza precedenti, le eccellenze del giornalismo, dell’attivismo, della ricerca accademica, scientifica e tecnologica da ogni parte del mondo si danno appuntamento a Perugia per ridefinire i confini dell'infosfera.

Premi Nobel, Premi Oscar, Pulitzer, figure iconiche del nostro tempo a confronto per tracciare un quadro aggiornato della geopolitica dell’informazione, alla luce dei profondi cambiamenti globali e delle ultime evoluzioni tecnologiche. Attraverso dibattiti, reportage e testimonianze dirette, l'analisi sui conflitti in corso in Medio Oriente, Europa, Africa e Asia, con particolare attenzione alle situazioni in Ucraina, Palestina, Sudan e Siria, e al loro impatto sul diritto internazionale e sui diritti umani.

Al centro del programma: le guerre, la crisi del diritto internazionale, il crollo globale del finanziamento al giornalismo, la crisi della libertà di stampa, tra leggi repressive e attacchi ai media indipendenti; la manipolazione dell’informazione nell’era dell’Intelligenza artificiale il coraggio di raccontare storie censurate. A riprova dell'importanza di un giornalismo formato e di un Festival internazionale che ricorda che l'informazione è viva, e guarda avanti.

