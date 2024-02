Pesaro2024: si accende la Biosfera Installazione scultoreo digitale unica in Europa

Quattro metri di diametro e oltre 2 milioni di led per la Biosfera di Pesaro, una installazione scultoreo digitale unica in Europa. Un’icona, un oggetto di design e di alta tecnologia.

La sfera è simbolo di Pesaro da tempo: dalla ‘Palla’ di Arnaldo Pomodoro, alla Sonosfera®️, passando per la Pizza Rossini, la ruota della bici che percorre la Bicipolitana e poi quella delle moto della Terra di Piloti e Motori. La biosfera è un’opera viva in dialogo con la città e la collettività, ideata per narrare e condividere “La natura della cultura”, tema di Pesaro2024. E' un progetto realizzato grazie al bando vinto dal Comune, tramite l'assessorato all'Innovazione, della Casa delle Tecnologie Emergenti (CTE Square, finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con 11milioni di euro) che comprende anche la realizzazione di progettualità tecnologiche di alto livello. Quella dell’accensione della Biosfera è la seconda grande cerimonia per Pesaro2024, dopo l’apertura del 20 di gennaio alla Vitrifrigo Arena con il presidente della Repubblica italiana Mattarella. Sarà inoltre collegata all'attualità, in particolare al tema dei cambiamenti climatici. Potrà interagire con artisti, designer, musicisti ai quali verrà rivolto un concorso internazionale per la creazione di contenuti. “Ci siamo ispirati all’‘Albero della Vita” di Expo 2015, un simbolo di cui tutti abbiamo memoria, declinandolo con un oggetto iconico vicino a Pesaro: la sfera” spiega il sindaco Matteo Ricci.

A progettare l’installazione sono stati da Federico Rossi (professore associato in architettura digitale alla London South Bank University) e Andrea Santicchia (artista transdisciplinare e docente presso il corso di Interaction Design at IUAV) di Artifact Studio. Durante l’anno della Capitale previsti interventi site-specific; contenuti artistici, musicali o scientifici all’interno della sfera scaturiti da collaborazioni con artisti, musicisti, designer, ricercatori, scuole e altri enti. Le accensioni della Biosfera sono in programma, ogni giorno con i tre contenuti, della durata complessiva di circa 20 minuti, alle ore 10, 12, 16, 18, 20, 22.

Nel video l'intervista a Matteo Ricci, sindaco di Pesaro

