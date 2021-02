Pesce Lanterna: pubblicato il nuovo romanzo del sammarinese Lorenzo Muccioli

Lorenzo Muccioli in collegamento skype

Pesce Lanterna, romanzo del sammarinese Lorenzo Muccioli, è un testo che si interroga sul rapporto eterno tra bene e male affrontando temi difficili e terribili come revenge porn e bullismo.









Giorgio il protagonista, 26 anni studente universitario di poco successo, passa le giornate a inventare fake news. La sua vita cambia quando la ragazza che ama tenta il suicidio dopo che un suo video intimo inizia a girare sul web. Da quel momento, come il pesce lanterna, creatura che si aggira nel buio degli abissi rischiarandolo con la sua debole luce, Giorgio dovrà discendere nell'oscurità più assoluta per chiarire la vicenda.

Il libro racchiude tanto dei nostri territori, soprattutto della riviera romagnola in cui è ambientato. "Ho scritto questo romanzo perché ho notato come ci fosse una sorta di vuoto" spiega l'autore Lorenzo Muccioli. "Non vedevo nessun tipo di romanzo - spiega - che fosse in qualche modo rivolto a quella che è la generazione dei millenial. Ho provato a colmare questo vuoto con questa pubblicazione, affrontando comunque temi di grande attualità visti con gli occhi di questa generazione".

Nel servizio l'intervista a Lorenzo Muccioli (autore)