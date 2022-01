Peste suina: sabato scatta il controllo sui cinghiali a Montecerreto Deciso da Segreteria per il Territorio e l’Ambiente, in collaborazione con la Federazione Sammarinese della Caccia e l’Ufficio Gestione Risorse Ambientali e Agricole,

Peste suina: sabato scatta il controllo sui cinghiali a Montecerreto.

Dopo numerose segnalazioni da parte dei cittadini per la presenza di numerosi cinghiali, vista l'emergenza peste suina africana, la Segreteria per il Territorio e l’Ambiente, in collaborazione con la Federazione Sammarinese della Caccia e l’Ufficio Gestione Risorse Ambientali e Agricole, farà un controllo del cinghiale sabato 29 gennaio, dalle ore 7.30 alle 15. In una nota precisa che l'attività venatoria si dovrà svolgere esclusivamente nelle zone in cui la caccia è normalmente consentita. Il controllo avverrà nell'area a parco di Montecerreto e si limiterà all'indirizzamento degli animali verso la località "Gessi di Acquaviva". All'interno del parco sarà ammessa soltanto l'azione dei cani e relativi conduttori, che svolgeranno la propria attività senza alcun tipo di arma.

