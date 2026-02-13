SOCIALE Pet therapy, emozioni uniche al Casale la Fiorina: protagonista Ronda, "Cane 3" della serie Blanca Il Border Collie comparso nella fiction abita a San Marino con la proprietaria Stefania Maragna. La direttrice Cinzia Cesarini: "È stato anche per noi emozionante, ci siamo emozionati tutti"

Un abbraccio affettuoso. Un calore che solo gli animali sanno donare, con la loro spontaneità. Alla Rsa Casale la Fiorina i cani dei proprietari – vaccinati e controllati – possono già entrare, ma questa è un'occasione speciale. Dopo aver visto la serie tv Blanca, si presenta al loro cospetto proprio uno dei protagonisti della terza stagione: Cane 3, un vivace esemplare di Border Collie, femmina, di nome Ronda. Interpreta il cane guida di Blanca nella fiction. E la proprietaria, nella realtà, vive proprio a San Marino assieme a lei.

"Voleva essere un'iniziativa simpatica - spiega - Stefania Maragna, proprietaria di Ronda -. Ed è stata veramente emozionante. Non sono abituata, però mi è venuto col cuore il pensiero: "Sarebbe bello far vedere loro dal vivo il cane visto in tv. E allora visto che abitiamo e siamo di San Marino, mi è sembrata un'iniziativa gradevole".

"I cani degli ospiti - specifica Cinzia Cesarini, direttrice della Rsa -, possono venire qui con i familiari a trovare il loro padrone. Vengono spesso e viene anche un gatto. Gli ospiti hanno risposto in maniera positiva a questa iniziativa con Ronda: anche ospiti abbastanza compromessi si sono emozionati, abbiamo visto piangere persone con una demenza molto molto grave. E' stato anche per noi emozionante, ci siamo emozionati tutti, penso che continueremo questa esperienza sicuramente".

Nel video le interviste agli ospiti della Rsa Casale La Fiorina, Stefania Maragna (proprietaria di Ronda) e Cinzia Cesarini (direttrice Rsa Casale La Fiorina)

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: