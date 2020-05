Petitti "Avanti con lo Statuto dei frontalieri"

Emma Petitti e Matteo Ciacci

Ripartenza economica e rilancio turistico i temi affrontati dal Presidente dell'Assemblea Legislativa Emilia Romagna Emma Petitti nel corso del collegamento skype con il consigliere di Libera Matteo Ciacci. Un'occasione anche per ricordare il rapporto costruito protocollo dopo protocollo tra la Regione Emilia Romagna e San Marino, e che ha visto il Titano venire assimilato alla Emilia Romagna in ambito agli spostamenti, nell'ultima ordinanza. Affrontato l'argomento forte dei frontalieri "Occorre accelerare per arrivare in tempi stretti all'approvazione dello “Statuto dei lavoratori frontalieri” ha detto la Petitti, sentiamo