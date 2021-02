COVID 19 Petizione per l'arrivo dei vaccini a San Marino: 770 firme L'iniziativa proseguirà fino al 19 febbraio e poi ci sarà la consegna alla Reggenza

Ad oggi, in una settimana, la petizione on line per l'arrivo dei vaccini a San Marino, ha raggiunto 770 firme. I promotori, guidati da Sabrina Carattoni, ringraziano chi ha aderito e invitano la cittadinanza a continuare a firmare. La petizione è reperibile – fanno sapere – anche accedendo al gruppo Facebook “San Marino downtown” oppure inquadrando con lo smartphone il “qr code” che appare nella grafica di promozione dell'iniziativa. La petizione si chiuderà il 19 febbraio dopodiché verrà consegnata alla Reggenza con tutte le firme raccolte.

