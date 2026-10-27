“Piacere, io sono il cane”, prosegue l'edizione finale

Un percorso per promuovere il benessere animale e la corretta relazione uomo-cane. Edizione conclusiva del progetto “Piacere, io sono il cane”, avviato nel 2023. Linguaggio accessibile, ma con un approccio scientifico rigoroso, per conoscere il mondo canino. “Sono incontri di divulgazione cinofila – spiega Claire Chiaruzzi, esperta cinofila in area comportamentale - dove si sfatano alcuni miti come: E' vero che se il cane in scodinzola è felice? Oppure, che il diretto progenitore del cane è il lupo. Anche questo è un falso mito piuttosto radicato. O che tutti i cani devono riportare la pallina, ad esempio: - 'Il mio cane non la riporta'. 'Avrà le sue motivazioni”.

Sfatare luoghi comuni, suggerire un approccio sano all'animale, mettendo in evidenza gli errori più comuni :“Sicuramente il fatto dell'antropomorfizzazione, ovvero, il proprietario vede un piccolo bambino nel cane. Il cane è un animale sociale, ha tante caratteristiche simili a quelle dell'uomo, ma non è un bambino, è una specie a sé. E per rispettare e tutelarne il benessere è necessario conoscerlo”.

Ciclo di incontri avviato lo scorso 7 ottobre; prossimi appuntamenti il 28 ottobre, il 4 e il 18 novembre: si parlerà di comunicazione del e con il cane; dei problemi più diffusi; dei giochi e gli strumenti di viaggio. E lo sguardo al futuro: per il 2027 nuovo format, dando la parola ai cittadini. Potranno suggerire gli argomenti da trattare inviando idee e proposte all'indirizzo areecanirsm@gmail.com.

Nel video, l'intervista a Claire Chiaruzzi, esperta cinofila in area comportamentale









