PROGETTO DIVULGATIVO “Piacere, io sono il cane”, prosegue l'edizione finale Ciclo di incontri sulla cultura cinofila, voluto da UGRAA, in sinergia con la Giunta di Domagnano

Un percorso per promuovere il benessere animale e la corretta relazione uomo-cane. Edizione conclusiva del progetto “Piacere, io sono il cane”, avviato nel 2023. Linguaggio accessibile, ma con un approccio scientifico rigoroso, per conoscere il mondo canino. “Sono incontri di divulgazione cinofila – spiega Claire Chiaruzzi, esperta cinofila in area comportamentale - dove si sfatano alcuni miti come: E' vero che se il cane in scodinzola è felice? Oppure, che il diretto progenitore del cane è il lupo. Anche questo è un falso mito piuttosto radicato. O che tutti i cani devono riportare la pallina, ad esempio: - 'Il mio cane non la riporta'. 'Avrà le sue motivazioni”.

Sfatare luoghi comuni, suggerire un approccio sano all'animale, mettendo in evidenza gli errori più comuni :“Sicuramente il fatto dell'antropomorfizzazione, ovvero, il proprietario vede un piccolo bambino nel cane. Il cane è un animale sociale, ha tante caratteristiche simili a quelle dell'uomo, ma non è un bambino, è una specie a sé. E per rispettare e tutelarne il benessere è necessario conoscerlo”.

Ciclo di incontri avviato lo scorso 7 ottobre; prossimi appuntamenti il 28 ottobre, il 4 e il 18 novembre: si parlerà di comunicazione del e con il cane; dei problemi più diffusi; dei giochi e gli strumenti di viaggio. E lo sguardo al futuro: per il 2027 nuovo format, dando la parola ai cittadini. Potranno suggerire gli argomenti da trattare inviando idee e proposte all'indirizzo areecanirsm@gmail.com.

Nel video, l'intervista a Claire Chiaruzzi, esperta cinofila in area comportamentale

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