Piano energetico: l'Autorità lancia un sondaggio, parola ai cittadini

Da oggi i cittadini possono dire la loro e dare suggerimenti all'Autorità di regolazione per i servizi pubblici e l'energia. Contributi che serviranno da spunto per il nuovo Piano energetico nazionale: documento che contiene obiettivi, strategie e indirizzi per i prossimi tre anni proprio sulla questione energetica a San Marino. Basta collegarsi al sito web dell'Autorità, all'indirizzo www.autoritaenergia.sm, fornire alcuni dati personali e lasciare il proprio suggerimento.

Al sondaggio possono partecipare anche associazioni, comitati, imprese e altre organizzazioni del territorio. Un documento importante, il Pen, guardando anche al lavoro del Titano sul fronte degli obiettivi di sostenibilità previsti dall'Agenda 2030 dell'Onu. San Marino ha infatti presentato, lo scorso luglio, la sua review di tutti i traguardi da raggiungere.

Nel servizio, l'intervista a Marco Affronte, presidente Autorità energia

