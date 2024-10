STAMPA ESTERA Piano Mattei, il ministro Urso non esclude il coinvolgimento di San Marino Per il titolare del ministero delle imprese l'Europa sarà costretta a guardare al Sud del mondo: "E' la strada del futuro"

il ministro Urso parla del Piano Mattei e indica la strada del futuro per l'Europa, senza escludere il coinvolgimento di San Marino. Lancia anche un appello mentre, alla Stampa Estera, presenta il nuovo G7 Industria, concentrato su intelligenza artificiale e Piano Mattei, non così in antitesi come potrebbe sembrare. Sarà infatti lanciato un hub per l'intelligenza artificiale per lo sviluppo all'interno dell'Africa, con la partecipazione di 4 startup africane.

Un progetto aperto, il Piano Mattei, al quale anche San Marino aveva comunicato di voler aderire, sostegno che il ministro accoglie poiché, spiega, questa è la strada che indichiamo.

E mentre la Camera si prepara a celebrare i 70 anni della Rai e i 100 della radio, venerdì a Montecitorio, slitta la decisione della commissione di Vigilanza sul voto a Simona Agnes alla presidenza Rai.

Nel video l'intervista a Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy

