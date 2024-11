AASPL Piano neve, riunito il coordinamento operativo Al via la campagna di comunicazione alla cittadinanza: nelle case arriva l'opuscolo “infomaneve”

Come ogni anno, tutti i soggetti coinvolti nella gestione dell'emergenza neve fanno quadrato, per arrivare preparati ad affrontare l'evento meteo forse più temuto dell'inverno. In seno all'Azienda Lavori Pubblici, in prima linea il Servizio Rotta neve, ci sono tra gli altri la Protezione Civile, i rappresentanti delle forze dell'ordine – Polizia Civile, Gendarmeria, Guardia di Rocca –, l'Azienda Servizi Pubblici e l'Ufficio Gestione Risorse Agricole e Ambientali. Coordinamento interno, per coprire più obiettivi: garantire sicurezza nella circolazione stradale; evitare disagi alla popolazione; assicurare servizi essenziali. E un momento fondamentale è quello dell'informazione alla cittadinanza.

“L'azienda è pronta – dice il Direttore dell'AASLP, Giuliana Barulli - si è organizzata sia a livello tecnico, sia operativo con il servizio manuale e anche con i mezzi meccanici. Si chiede alla popolazione di prestare attenzione a tutte le informative che arriveranno nelle case con tutte le informazioni necessarie e anche dei numeri utili: l'Azienda Lavori Pubblici ha messo a disposizione un numero di telefono e una segreteria. Si chiede di prestare attenzione e avere pazienza, perché comunque tutti i messaggi e verranno prese in carico”.

Si chiama 'informaneve': indicazioni semplici, ma basilari sui comportamenti da tenere o evitare: “Si chiede di uscire in caso di neve solo se strettamente necessario – prosegue Barulli - e farlo con i pneumatici da neve o con le catene montate e, ripeto, solo in caso di necessità”.

