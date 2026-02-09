"Piano parallelo": i reati ipotizzati prevedono pene fino a 24 anni di prigionia

Mentre la magistratura prosegue le indagini, sulla tentata scalata a Bsm ma anche per il cosiddetto 'piano parallelo' contestando altri gravissimi reati come l'attentato contro l'integrità territoriale e la libertà – punito con la prigionia dai 14 ai 24 anni – si susseguono le prese di posizione del mondo politico sammarinese. In mattinata, una delegazione di Rete – formata dal segretario Giovanni Zonzini, dal vice Gabriele Vitali, dal capogruppo Emanuele Santi e dal membro del direttivo Gian Luigi Macina – si è recata dai Capitani Reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli ai quali ha consegnato una lettera, in cui si chiede una convocazione urgente del Consiglio Grande e Generale con un riferimento del Governo sugli sviluppi emersi negli ultimi giorni, in seguito alla conferenza stampa tenutasi a Bruxelles, con il magnate bulgaro Assen Christov e all'ampliamento dell'indagine partita dalla fallita scalata a Banca di San Marino. Intanto, secondo l'agenzia EuAlive, ad essere stata arrestata negli ultimi giorni è stata una coppia di coniugi, analogamente a quanto accaduto all'avvio dell'indagine in ottobre.







