19:24 Piano parallelo: la solidarietà dell'Ordine Avvocati a Magistratura e Dirigente Canzio
Piano parallelo: la solidarietà dell'Ordine Avvocati a Magistratura e Dirigente Canzio

Messo l'accento sul "valore imprescindibile dell’indipendenza del potere giudiziario e del rispetto delle Istituzioni"

9 mar 2026
Piano parallelo: la solidarietà dell'Ordine Avvocati a Magistratura e Dirigente Canzio

"Piano parallelo". L’Ordine degli Avvocati e Notai di San Marino richiama quanto riportato dagli organi di informazione circa "presunte pressioni o addirittura minacce all'incolumità personale" ed esprime "solidarietà alla Magistratura, al Dirigente del Tribunale e a tutti coloro che risulterebbero destinatari di tali condotte, censurando con la massima fermezza - riporta la nota - ogni tentativo volto a condizionare il sereno ed oggettivo accertamento dei fatti e a gettare discredito nei confronti dei Giudici, riaffermando" al contempo - concludono gli Avvocati sammarinesi - "il valore imprescindibile dell’indipendenza del potere giudiziario e del rispetto delle Istituzioni".




