Piano Sanitario: innovazione, sostenibilità ed inclusione; le traiettorie d'azione in ambito ISS

Una Sanità moderna, efficiente e centrata sulla persona: questo l'obiettivo cui tendere; ribadito nella relazione cui aveva dato lettura nell'ultima Sessione consiliare il Segretario Lonfernini, a nome della collega Mularoni. Un Piano – è stato rimarcato – che delinea un percorso “chiaro e ambizioso”; affinché il sistema possa rispondere, con dinamismo e resilienza, alle mutazioni del tessuto sociale sammarinese: in primis il progressivo invecchiamento della popolazione. Da qui la necessità di un welfare sanitario e sociosanitario integrato e sostenibile. Primo pilastro del Piano, allora, il rafforzamento della prevenzione; con un intervento pro attivo sui fattori di rischio individuali e non solo: dai cambiamenti climatici alla sicurezza sul lavoro. Ed essendo il cittadino protagonista, si è ritenuto strategico investire sull'”alfabetizzazione sanitaria”; concetto duale: da una parte il contrasto alla disinformazione, dall'altra una spinta alla partecipazione individuale. Fondamentale poi la diagnostica; e l'Osservatorio epidemiologico, per intervenire sulla base di evidenze. Altro punto nodale del Piano Sanitario il potenziamento – sollecitato da più parti – della medicina territoriale e domiciliare; e ciò anche in ragione del processo di senilizzazione della cittadinanza, con la necessità di gestire più compiutamente le cronicità. Nessuno deve essere lasciato indietro – si è rimarcato -; facendo attenzione anche alla salute mentale, al sostegno giovanile, al contrasto alle dipendenze, ai servizi per disabilità ed inclusione. “Umanizzazione”, fra le parole chiave. Servizi di prossimità da integrare – in una logica di continuità assistenziale – con una nuova struttura ospedaliera, si è sottolineato. E qui siamo per così dire al terzo pilastro del Piano. Non solo, però, adeguamenti infrastrutturali; si intende infatti investire su innovazione, digitalizzazione, ricerca, telemedicina e possibili applicazioni dell'intelligenza artificiale. Imprescindibile, di conseguenza, il rafforzamento delle competenze del personale sanitario. Si è rimarcato in definitiva come il Piano rappresenti una visione ambiziosa ma realistica per un sistema universale, equo e partecipato; e in grado di rispondere con efficacia alle sfide.