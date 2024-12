2024/2026 Piano strategico UNIRSM: centrale la creazione di uno studentato Curato dal rettore Corrado Petrocelli e dalla direttrice Laura Gobbi verrà illustrato domani nella seduta del Consiglio Grande e Generale

Una crescita del 30% nelle iscrizioni, nuove borse di studio, maggiori fondi per la ricerca e un aumento dei corsi di laurea e specializzazione offerti: sono le linee contenute nel Piano Strategico 2024/2026 dell'Università degli Studi di San Marino.

Punto centrale la creazione di uno studentato, essenziale per supportare la crescente internazionalizzazione dell’Ateneo. Il Piano, curato dal rettore Corrado Petrocelli e dalla direttrice Laura Gobbi, sottolinea uno sviluppo “etico e sostenibile” per generare valore pubblico. L’Università mira a intercettare i cambiamenti globali, creare competenze future e contribuire al benessere dei cittadini attraverso formazione e ricerca. Previsti investimenti significativi per la digitalizzazione, la semplificazione amministrativa, la sicurezza sul lavoro e la qualità dell’insegnamento.

Il Piano evidenzia anche il ruolo strategico dell’Ateneo nel sostenere San Marino nella sua apertura verso l’Unione Europea e nel favorire lo sviluppo del territorio, ribadendo la sua missione di diventare un ponte tra il locale e il globale. Non è certamente un caso - riporta il Piano Strategico - che proprio in questa storica sfida il Paese abbia scelto di farsi aiutare dall’Ateneo”.

