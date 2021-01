Piano vaccinale, agricoltura e ambiente in Commissione Consiliare IV

Convocata per tutta la giornata di oggi la Commissione Consiliare Sanità e Territorio. Come anticipato ieri in questa sede sarà condiviso il piano vaccinale elaborato dalla Commissione Vaccini: dallo stoccaggio, alla vigilanza farmaceutica, le modalità e il luogo di somministrazione, così come la certificazione di avvenuta vaccinazione e il consenso informato. Per gli aspetti tecnici e logistici, il lavoro procede in stretto coordinamento fra il Commissario Straordinario Domenico Arcuri e la struttura tecnica dell'Iss, il Dirigente del Centro Farmaceutico, il Direttore amministrativo e la Protezione Civile di San Marino.





All'ordine del giorno della Commissione la nuova legge per lo sviluppo dell’agricoltura, il riferimento sul decreto delegato “Codice Ambientale”, l'esame del progetto di legge “Disposizioni in merito alla creazione di una rete sentieristica della Repubblica di San Marino” e il riferimento a seguito dell'adozione di alcune Istanze d'Arengo legate al territorio.