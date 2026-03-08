SEGRETERIA DI STATO TERRITORIO Piantumazione alberature: prosegue la sinergia pubblico - privato Queste iniziative di donazione finalizzate alla messa a dimora di nuove alberature, intendono trasmettere un messaggio chiaro: piantare un albero non significa soltanto collocarlo nel terreno, ma assumersi la responsabilità di prendersene cura nel tempo.

Dopo l’avvio del progetto “Una pianta per ogni nato”, promosso dalla Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente per celebrare simbolicamente ogni nuova vita attraverso la messa a dimora di una pianta sul territorio sammarinese, prosegue il percorso di collaborazione tra istituzioni pubbliche e imprese del territorio. Un recente intervento infatti è stato realizzato in Via Fondo Ausa in un’area individuata grazie alla collaborazione dell’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici che ha curato la localizzazione dell’area e il coordinamento tecnico dell’intervento.

L’operazione è stata resa possibile grazie al contributo della società Enerlight srl, che ha sostenuto direttamente i costi dell’intervento attraverso specifiche donazioni, consentendo l’acquisto delle piante e la realizzazione delle attività necessarie alla loro messa a dimora. Queste iniziative di donazione finalizzate alla messa a dimora di nuove alberature, intendono trasmettere un messaggio chiaro: piantare un albero non significa soltanto collocarlo nel terreno, ma assumersi la responsabilità di prendersene cura nel tempo.

