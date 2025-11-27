SI ACCENDE IL NATALE Piazza della Libertà: accesa la “Grande Stella”; prologo del Natale delle Meraviglie Fiducioso, il Segretario Pedini Amati, per la riuscita della 23esima edizione dell'evento. Sabato l'inaugurazione vera e propria sempre sul Pianello

Ormai un classico questa cerimonia; in una Piazza della Libertà resa ancor più affascinante e a tema da un lieve nevischio. Presenti il Direttore dell'Ufficio del Turismo, il CEO di Nextime, il direttore artistico dell'evento. E il Segretario Pedini Amati: a premere simbolicamente il bottone che ha acceso la “Grande Stella”. 12 metri di luci; simbolo del Natale delle Meraviglie.

“Come ogni anno ho grandi aspettative – sottolinea il Segretario al Turismo -, per la verità – aggiunge - questo è l'evento che per la Repubblica di San Marino è il più atteso da parte di tutti”. Sabato, sempre sul Pianello, l'inaugurazione vera e propria. “Una Storia Senza Tempo”, il tema di questa 23esima edizione. “Sono molto fiducioso anche quest'anno – dichiara il Segretario di Stato -, non solo dal punto di vista delle aspettative dei visitatori che potranno venire, ma anche per quello che abbiamo messo in campo: influencer, pubblicità ad alti livelli, ormai siamo abbastanza esperti nel comunicare quello che è l'evento predominante del nostro Paese”.

Nel servizio l'intervista al Segretario di Stato al Turismo Federico Pedini Amati

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: