SAN MARINO Piccole segnalazioni, grandi miglioramenti: attivato il progetto per la viabilità in territorio Progetto portato avanti dalle Segreterie di Stato Territorio e Interni in collaborazione con l'azienda Letvar. Le principali app di navigazione da oggi forniranno indicazioni più accurate e aggiornate sulla viabilità sammarinese.

Google maps, Apple maps e Waze, le principali app di navigazione da oggi forniranno indicazioni più accurate e aggiornate sulla viabilità sammarinese. Questo grazie al progetto realizzato dalle Segreterie di Stato Territorio e Interni in collaborazione con l'azienda Letvar. Già corrette alcune vie come Strada del Fosso, Prima Gualdaria, La Venezia ed è attivo un gruppo per la sicurezza stradale per esaminare tutte le criticità presenti. La cittadinanza inoltre potrà segnalare eventuali problematiche direttamente sulla pagina “Segnalazioni Territorio” del sito gov.sm.

"Un coinvolgimento costante della cittadinanza che da oggi potrà segnalare sul sito predisposto - afferma Matteo Ciacci, Segretario di Stato al Territorio - tutta una serie di situazioni legate alle nostre strade che potranno oggi essere sistemate e migliorate attraverso strumenti quali Google Maps, Apple Maps, Waze che utilizziamo costantemente. Questo per far che cosa? Quando vi sono dei bug, degli errori, delle criticità, noi su questi sistemi oggi abbiamo la possibilità, ed è una piccola cosa ma anche una grande innovazione, di dare una risposta assolutamente immediata e più corretta".

Tra le novità la possibilità di diffondere tramite le app anche le ordinanze di chiusura temporanea o permanenti delle strade e tenere aggiornata la viabilità in occasione dei grandi eventi.

"Gestire il territorio, la mobilità, i flussi, informare i cittadini, i visitatori anche usando questi nuovi strumenti - aggiunge Andrea Belluzzi, Segretario di Stato agli Interni - è un passaggio importante. Io credo che oggi, grazie a questo progetto, apriamo un capitolo nuovo della gestione del nostro territorio che mira alla sicurezza e mira anche alla qualità. Il lavoro svolto da noi è un lavoro che porta questo tipo di servizi, questo tipo di funzionalità anche a San Marino ed è un tema che come sviluppatori di app ci piace molto affrontare".

"Il lavoro di per sé è partito con una segnalazione relativamente a Strada del fosso di Corianino - evidenzia Nicola Giancecchi, CEO Letvar - pian piano si è evoluto in una collaborazione in cui siamo riusciti a fornire alla pubblica amministrazione quegli strumenti che servono per effettuare le modifiche e comunicare queste chiusure, queste modifiche stradali, direttamente sui principali portali quali Google Maps, Apple Maps e Waze".

Nel servizio le interviste a Matteo Ciacci (Segretario di Stato al Territorio), Andrea Belluzzi (Segretario di Stato agli Interni) e Nicola Giancecchi (CEO Letvar)

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: