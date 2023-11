Piccole vittime: la Giornata Mondiale dell'Infanzia guarda al diritto alla pace Iniziative del Kiwanis club. Attenzione del distretto San Marino alle esigenze dei minori nel mondo e in territorio. La Presidente: "Anche le famiglie sammarinesi hanno bisogno”

Nella guerra sono soprattutto i bambini a pagare il prezzo più alto. Di fronte all'orrore che ci circonda, ci sforziamo di dare un senso a questa giornata, che ci ricorda quando, 34 anni fa, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite adottò la Convenzione ONU sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Diritto alla pace, a pari opportunità, ma anche ad essere ascoltati, accettati, lasciati liberi di vivere la propria età.

“Le tragedie di cui sono vittime innocenti – afferma il Presidente italiano Sergio Mattarella - segneranno per sempre la loro vita. Il mondo sottrae a se stesso il proprio futuro”. In prima linea, sul fronte delle iniziative, il Kiwanis club, con il distretto di San Marino che guarda ai minori nelle guerre in Ucraina e Medio Oriente, ai bambini che arrivano in Italia soli, che spariscono nel nulla, costretti a crescere troppo in fretta.

I loro principali diritti in una locandina, distribuita nelle scuole del Titano. L'attenzione si sposta anche qui, per sensibilizzare le istituzioni rispetto ai minori sammarinesi in difficoltà, "perché purtroppo ci siamo resi conto che negli ultimi tempi anche le famiglie sammarinesi hanno bisogno” - spiega la Presidente Kiwanis club san Marino Biancamaria Toccagni. “Stiamo già contribuendo da qualche anno ad aiutare le famiglie dove ci siano bambini che hanno bisogno di una refezione scolastica o di un aiuto per poter praticare sport. Aiutiamo anche mamme sole con bimbi che non possono pagare nemmeno l'affitto. E in una realtà come San Marino può far riflettere”.

Nel servizio l'intervista a Biancamaria Toccagni, Presidente Kiwanis club san Marino

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: