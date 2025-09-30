TV LIVE ·
Piccoli agricoltori crescono: i bambini delle scuole alle prese con la vendemmia

Un'esperienza nuova e speciale per gli alunni di elementari e infanzia. Tra gli organizzatori la speranza di far appassionare i più piccoli all'agricoltura

di Mauro Torresi
30 set 2025
Bambini e bambine delle scuole elementari e dell'infanzia alle prese con la vendemmia al centro sperimentale "Bosche"
Bambini e bambine delle scuole elementari e dell'infanzia alle prese con la vendemmia al centro sperimentale "Bosche"

Sorpresa e divertimento, alla riscoperta della tradizione agricola. Bambini e bambine delle scuole elementari e dell'infanzia alle prese con la vendemmia al centro sperimentale "Bosche". Qui gli esperti dell'Ugraa e i tecnici di settore hanno accompagnato gli alunni in un percorso di conoscenza della viticoltura sammarinese: dalla raccolta dell'uva alla scoperta dei segreti del mestiere, fino alla pigiatura a piedi nudi, proprio come si faceva un tempo. In questo modo i bambini imparano e si divertono, in un ambiente naturale. Tra gli organizzatori del progetto la speranza che, in futuro, alcuni di loro possano dedicarsi all'agricoltura e alla valorizzazione della tradizione. 

Nel servizio le voci dei bambini e l'intervista ad Alessandra Lelli, tecnico del Servizio agricoltura Ugraa



