CENTRO "BOSCHE" Piccoli agricoltori crescono: i bambini delle scuole alle prese con la vendemmia Un'esperienza nuova e speciale per gli alunni di elementari e infanzia. Tra gli organizzatori la speranza di far appassionare i più piccoli all'agricoltura

Sorpresa e divertimento, alla riscoperta della tradizione agricola. Bambini e bambine delle scuole elementari e dell'infanzia alle prese con la vendemmia al centro sperimentale "Bosche". Qui gli esperti dell'Ugraa e i tecnici di settore hanno accompagnato gli alunni in un percorso di conoscenza della viticoltura sammarinese: dalla raccolta dell'uva alla scoperta dei segreti del mestiere, fino alla pigiatura a piedi nudi, proprio come si faceva un tempo. In questo modo i bambini imparano e si divertono, in un ambiente naturale. Tra gli organizzatori del progetto la speranza che, in futuro, alcuni di loro possano dedicarsi all'agricoltura e alla valorizzazione della tradizione.

Nel servizio le voci dei bambini e l'intervista ad Alessandra Lelli, tecnico del Servizio agricoltura Ugraa

[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana: